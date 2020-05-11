مسلسل الاختيار يتصدر تويتر ومغردون.. شكرا أبطالنا ورجالتنا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#الإختيار بعد عرض الحلقة ال 17 من المسلسل الذي يجسد تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية في سيناء.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏لسه بدعى على ابو عبدالله وبقوله روح الله يحرقك وبعمل كده بأيدى ليقته اتحرق بجد ‎#الاختيار

‏نهاية حلقه انهارده عجبتني قوي

‎#الاختيار اللهم اضرب الظالمين بظلمهم



‏مشهد ضرب الكلب ابو عبدالله زعيم بيت المقدس فرح الجميع واثلج صدورنا شكراا ابطالنا ورجالتنا رجال مصر تحياااا مصر

‎#الاختيار

‏بندعي عليكم من 2011‪ لكن المسلسل ‎# الاختيار خلانا ندعي عليكم ليل نهار ياانجاس بيت المقدس واخوان الشياطين

ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الإختيار " الذي سيتم عرضة خلال شهر رمضان ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.



وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏