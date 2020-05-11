مسلسل الاختيار يتصدر تويتر ومغردون.. شكرا أبطالنا ورجالتنا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#الإختيار بعد عرض الحلقة ال 17 من المسلسل الذي يجسد تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية في سيناء.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
لسه بدعى على ابو عبدالله وبقوله روح الله يحرقك وبعمل كده بأيدى ليقته اتحرق بجد #الاختيار
نهاية حلقه انهارده عجبتني قوي
#الاختيار اللهم اضرب الظالمين بظلمهم
ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الإختيار " الذي سيتم عرضة خلال شهر رمضان ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.
وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.