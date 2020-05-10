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تأثير الاختيار.. أول بئر باسم الشهيد أحمد المنسي تخليدا لذكراه

الأحد 10/مايو/2020 - 04:57 م
أول بئر بأسم الشهيد
أول بئر بأسم الشهيد أحمد المنسي تخليدا لذكراه
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فرح علاء الخولي

قال المذيع هاني عبد الرحيم، إن الأعمال الدرامية التي ترسخ فكرا وروحا وطنية عند جيل كامل يكون لها تأثير كبير وواضح بشكل كبير، مثل ما فعله مسلسل "الاختيار" في نفوس كل المصريين.


وأضاف المذيع هاني عبد الرحيم، خلال برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، أن الدولة بقيامها عمل درامي مثل "الاختيار" قامت بتعرية الإرهابيين وكل ألاعيبهم وأفكارهم غير السوية أمام كل المواطنين، فقد أثار هذا العمل حنقهم وأشاح غطاء الدين عن وجههم وأظهر حقيقتهم أمام الجميع.


وأكد أن كان هذا العمل الدرامي له تأثير كبير في نفوس الكثيرين من الشباب، والذين جاءوا بفكرة تحمل الكثير من المعاني في طياتها، وهي تنفيذ أول بئر باسم الشهيد أحمد المنسي تخليدًا لذكراه.


وأطلق الفكرة شاب اسمه عبد الرحمن عزت، وتم دعمها من قبل مؤسسة "سقيا الماء".
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