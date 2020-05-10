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أحمد موسى يروي قصة الإرهابي عمر رفاعى صديق عشماوي في مسلسل الاختيار .. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 02:58 ص
هشام عشماوى
هشام عشماوى
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حمزة شعيب
روى الإعلامي أحمد موسى، قصة الإرهابي عمر رفاعي صديق عشماوي في مسلسل الاختيار.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الإرهابي عمر الرفاعي سرور هو مفتي التنظيم الإرهابي وصديق الإرهابي هشام عشماوي.


وتابع الإعلامي أحمد موسى أن عمر الرفاعي من أسرة تضم إرهابيين بداية من الأب الذي كان متهما في قضية تنظيم الجهاد في عام 1981 القضية 462 لسنة 1981 حصر أمن دولة عليا.

وكشف الإعلامي أحمد موسى أن والد الإرهابي عمر رفاعي كان صديق للإرهابي لأيمن الظواهري، موضحا أن رفاعي سرور توفي في عام 2012 وكان معاه أيمن الظاهري في السجن ثم خرج أيمن الظواهري وهرب للخارج منذ ذلك الحين.

وأشار موسى إلى أن عمر رفاعي ووالده كانا يدعمان حازم صلاح أبو إسماعيل لأن يتولى مصر.
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