روسيا: بدء التجارب السريرية للقاحات كورونا في يونيو..وظهور العلاج في يوليو

أعلن وزير الصحة الروسي اليوم الأربعاء أن روسيا تخطط لبدء التجارب السريرية للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في يونيو. المقبل.





وقال ميخائيل موراشكو لمجلس الدوما، مجلس النواب بالبرلمان الروسي، إن العلماء العاملين في اللقاحات يقولون إن الدفعة الأولى يمكن أن تكون متاحة بحلول أواخر يوليو.





وأضاف:"أتوقع أن تظهر الأدوية الأولى في يوليو، ربما في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر".





وتابع أن عددًا من الأدوية التي أثبتت فعاليتها في علاج مرضى كورونا، سيتم تضمينها قريبًا في خطط العلاج السريري.





وحول الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بالفيروس التاجي في روسيا، قال إن الوضع "متوتر ولكن يمكن التحكم فيه' والنظام الصحي في البلاد مستعد للتعامل مع الأزمة.





وقال إن أكثر من 100 ألف مريض، بما في ذلك 4000 طفل ، يعالجون في المستشفيات في الوقت الحالي ، بينما يوجد عدد أكبر - 140ألف، بما في ذلك 10.000 طفل، في عزلة في منازل ذات أعراض خفيفة.





وأعلنت وزارة الصحة الروسية أنها سجلت 10028 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن روسيا ثاني أكثر دولة في العالم لديها إصابات بعد الولايات المتحدة متخطية إسبانيا.



