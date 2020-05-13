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أخبار البلد

حقيقة فيديو اعتداء وافدين مصريين على عميد في الكويت

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:00 م
الداخلية الكويتية
الداخلية الكويتية
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ميـــس رضــا
أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن ما تم تداوله أمس على مواقع التواصل الاجتماعى من أنباء أفادت بتعدى وافدين مصريين على رجل أمن كويتي برتبة عميد عار عن الصحة وشائعة مغرضة الهدف منها بث الفتنة وإثارة البلبلة.


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وقالت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنها تحرت الدقة حول ما أشيع  بالاشتباك بين مصريين وعميد كويتى بمنطقة جليب الشيوخ من خلال اتصال أجرته مع وزارة الداخلية للتأكد من صحة الخبر أو عدمه، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية الكويتية أكدت أنه لم يتعرض أحد من رجالها للتعدي من قبل الوافدين ونافية صحة ما تم تداوله.


ولفتت الرشيد إلى بعض النقاط بمقطع الفيديو المتداول التى كشفت عدم صحة الفيديو، وهو ظهور المنطقة التى ظهر فيها الاشتباك بالفيديو غير مسيجة بالشباك، مشيرة إلى أن منطقة جليب الشيوخ التى ظهرت بالفيديو منذ أزمة كورونا وبداية تطبيق الحجر وهى تخضع للتطويق بالكامل بالشباك ولم يظهر هذا بالفيديو ما يؤكد أن الواقعة لم تشهدها المنطقة أمس وأن الفيديو قديم.


وأشارت "الإعلامية الكويتية"، إلى أن تداول الفيديو وراءه جماعة الإخوان داخل الكويت وأنصار حزب الله، لافتة إلى أن من نشر وروج الخبر الكاذب محرر أمنى إيراني يعمل بإحدى الصحف ويبث أخبارا كاذبة.
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