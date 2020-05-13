يارا: شكلنا بالماسك زي الدكاترة

شاركت الفنانة يارا، جمهورها ، بصوره لها ، من خلال حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيدوهات إنستجرام.





وعلقت يارا على الصوره: "‏متل الدّكاترة أنا وهُوّي ،بس بتعرفوا الإحتياط واجب،وبالرّغم من قلّة الحَكي إلّا أبو جودة ما فيه شي بيوقفو حتى مع ماسك ،المُهمّ، صديقنا ومُلحنّا العظيم اتحنّن عليّي بزيارة من بعد حجر شهور وصاير مسرسّب سرسبه ما لها مثيل "





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وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق بعضهم "الكورونا مش مخليه حد يزورنا" و"قمر يا يارا".





ويذكر أن آخر أعمال يارا كانت أغنيتها "مليت" مع الفنان الدوزي، كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.



