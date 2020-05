يارا: شكلنا بالماسك زي الدكاترة

View this post on Instagram

طالعين متل الدّكاترة أنا وهُوّي😹😷 بس بتعرفوا الإحتياط واجب😌وبالرّغم من قلّة الحَكي لمّا تكون لابس الماسك إلّا أبو جودة ما فيه شي بيوقفو عن الحَكي😹👍🏻😷 المُهمّ، صديقنا ومُلحنّا العظيم شرّفني واتحنّن عليّي بزيارة من بعد حجر شهوووووور😹وصاير مسرسّب سرسبه ما لها مثيل😱😹😹 #يارا_لوفرز #يارا #دبي Welcome @tarekaboujaoude thanks for your visit😹😷🤗 #home #quarantine #uae #dubai #goodevening #Yaralb_lovers #Yara