بسبب زيادة مبيعاتها.. 28% ارتفاع أرباح القاهرة للأدوية خلال 9 أشهر

كشفت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 27.7 % خلال التسعة أشهر من العام المالي الجاري لتسجل صافي ربح 92.22 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 72.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقارنة من العام الماضى .
وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر من العام المالي الجاري لتصل إلى 773.32 مليون جنيه، مقابل 735.83 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020، أرباحًا بلغت 56.77 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 43.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وسجلت زيادة فى المبيعات خلال الفترة إلى 513.16 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 503.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.