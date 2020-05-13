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محافظات

قبول 3 تظلمات والموافقة على 16طلب تقنين جديد لأراضي أملاك الدولة ببني سويف

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:11 م
محافظ بني سويف يترأس
محافظ بني سويف يترأس الاجتماع
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محمد عبد الحليم
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(48) للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة ،بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام،واللواء عمرو مرتضى مساعد مدير الأمن ، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة ،والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة ،والمحاسب أحمد إبراهيم مدير الأملاك،و سمر فتحي مسؤول المنظومة ،ومسؤولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن،بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة. 


وخلال اجتماع  اللجنة جرت مناقشة 60 طلب تقنين،حيث تمت الموافقة على 16 طلبا جديدا وقبول عدد 3 تظلمات ،ليبلغ بذلك إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" 1642 طلب تقنين.

فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 450 عقدا بواقع (324 مباني+ 126 زراعة)،وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك. 

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين،للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام ،وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة،.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية،ومنع أية تعديات مستجدة ،وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، و مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين. 
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