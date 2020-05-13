محافظ بني سويف يعلن التشكيل النهائي للمجلس الاستشاري للشباب ومبادرة تأهيل وتمكين

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافط بني سويف عن التشكيل النهائي للمجلس الإستشاري " التطوعي " للشباب والذي يضم 130 شاب موزعين على 6 محاور وكل محور له رئيس ، بجانب الإعلان أنه تم اختيار 46 شاب للمشاركة في مبادرة تأهيل وتمكين ، حيث سيتم الاختيار منهم لعدد 21 شابا يعملون مساعدين " تطوعا " لرؤساء المدن بواقع 3 شباب لكل مركز ، وذلك من خلال منحهم دورات تأهيلية يليها التمكين .





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره نخبة من مراسلي ومندوبي الصحف القومية والمستقلة والمواقع الاخبارية والتليفزيون ، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ ، والأستاذ محمد على جبر الأمين العام للمجلس الاستشاري ، والأستاذة هند أحمد أمين عام مساعد المجلس ، ورؤساء المحاور الستة.





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واستعرض محافظ بني سويف في اجابته على تساؤلات الإعلاميين العديد من التفاصيل الخاصة بالمبادرتين ، مؤكدا على أن المبادرتين تطوعية وهي في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام وتمكين الشباب في العمل العام والدفع بجهود الدولة التنموية ، وكان الهدف الأساسي منها اعطاء الفرصة الحقيقية والاستفادة من الشباب الذي يمتلك الرؤية والعلم والإبداع والابتكار والتميز في تخصصه للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية التنموية للمحافظة وفقا للرؤية التنموية مصر 2030 ، بجانب الاستعانة بهم في مجابهة الأزمات والطوارئ .





وأضاف محافظ بني سويف أن المبادرة الثانية تمكين وتأهيل الهدف منها يتكامل مع الهدف العام وهو منح الفرصة لشبابنا للمشاركة في تحقيق التنمية ، وذلك رغم أن المبادرتين مختلفتين في المحاور والأهداف ، فالمجلس الاستشاري يستهدف فئة معينة من الشباب ، وتمكين وتأهيل تستهدف فئة أخرى ، حيث سيتم تأهيل الشباب من خلال دورات تركز على عدد من المحاور لصقل وتنمية معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم العملية وبعد ذلك يشاركون ويساعدون رؤساء الوحدات المحلية في منظومة العمل وايجاد الحلول والبدائل للمشكلات ، ومتابعة المشروعات والعمل على تذليل المعوقات .





وتابع محافظ بني سويف تصريحاته ،حيث أشار إلى أن التشكيل النهائي للمبادرتين مر بالعديد من المراحل بداية من الإعلان عن استمارة التسجيل الاليكتروني والتي سجل بها أكثر من 1600 شاب وفتاة ، مرورا بتشكيل لجنة لاستقبال الأوراق من الشباب المتقدم ، وصولا لعقد المقابلات الشخصية وانتهاءً بالتشكيل النهائي واختيار الأمين العام للمجلس ، والأمين المساعد ورؤساء المحاور الستة وهي : الحوكمة والتحول الرقمي ، المحور الاجتماعي ، والعمل العام، والاقتصادي ، وبناء الإنسان ، والتنمية المحلية.









ووجه المحافظ خلال الاجتماع الأمين العام محمد على جبر بعرض كل التفاصيل عن طريق عرض توضيحي " presentation ، والذي كشف أنه تم عقد المقابلات الشخصية " المرحلة النهائية " لعدد 469 شاب وفتاة بواقع 366 للمجلس الاستشاري ، و71 شاب للتأهيل والتمكين ، تم قبول عدد 130 شاب للمجلس الاستشاري بنسبة 36 % من المتقدمين للمقابلة الشخصية في حين قبول 46 من المتقدمين للتأهيل والتمكين لمرحلة التدريب بنسبة 65% ، وذلك لاختيار أفضل العناصر لعدد 21 شاب بواقع 3 لكل مركز ومدينة.