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رياضة

مازيمبي بطلًا للدوري الكونغولي بعد إنهائه بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:38 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن اتحاد الكونغو الديموقراطية لكرة القدم منذ قليل، عن إنهاء بطولة الدوري للموسم الحالي 2019-2020، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر الاتحاد بيانًا على موقعه الرسمي أكد فيه إنهاء الموسم الحالي 2019 -2020 لبطولة الدوري، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتحديد بطلًا للمسابقة.

وأعلن الاتحاد تتويج نادي مازيمبي بطلًا لدوري الكونغو الديموقراطية الموسم الحالي لاحتلاله صدارة جدول الترتيب، مع تبقى 10 مباريات له في المسابقة.

وكان مازيمبي متصدرًا لجدول ترتيب الدوري قبل توقفه، برصيد 53 نقطة، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي فيتا كلوب بفارق 5 نقاط، وأفضلية 3 مباريات لمازيمبي.

يذكر أن مازيمبي ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام على يد الرجاء البيضاوي المغربي، من دور ربع النهائي، قبل إيقافها بسبب تفشي فيروس كورونا.
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