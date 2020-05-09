إنهاء دوري الكونغو بسبب كورونا.. وتأهل مازيمبي وفيتا لـ الأبطال

أعلن اتحاد الكونغو الديموقراطية لكرة القدم، اليوم السبت، عن إنهاء الموسم الكروي الحالي 2019-2020، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونشر الاتحاد بيانًا أكد فيه أن جميع الفرق المشاركة في الدوري المحلي، صوتت بالاجماع على إلغاء الموسم الكروي الحالي ، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأشار اتحاد الكونغو الديموقراطية أن ناديي تي بي مازيمبي وفيتا كلوب، سيمثلان البلاد في بطولة دوري أبطال إفريقيا العام القادم.
يذكر أن نادي مازيمبي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام، من دور ربع النهائي، على يد نظيره الرجاء المغربي.