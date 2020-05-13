نتائج مبشرة.. روسيا تكشف العقار الأكثر فعالية لعلاج كورونا

روسيا اليوم الأربعاء، عن ظهور نتائج مبشرة لعقار فافيبيرافير بعد استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". أعلنتاليوم الأربعاء، عن ظهور نتائج مبشرة لعقار فافيبيرافير بعد استخدامه في علاج مرضى فيروسالمستجد "كوفيد 19".





وحسب "رويترز"، قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن العقار أظهر نتائج مبشرة في التجارب السريرية المبكرة في روسيا.





اليابان تعتمد عقار رمديسيفير الأمريكي علاجا لفيروس كورونا اقرأ أيضـًا:

وأضافت أن صندوق الاستثمار قدم 150 مليون روبل، ما يعادل حوالي مليوني دولار لتمويل المشروع.





ونقلت عن الوكالة عن الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف، قوله إن نتائج فحوص 60 % من بين 40 مريضا بفيروس كورونا تناولوا عقار فافيبيرافير، الذي طور أولا في اليابان تحت اسم أفيجان، جاءت سلبية خلال 5 أيام.





وأوضح ديمترييف أن العقار يمكن أن يقلص الفترة الزمنية اللازمة للتعافي من فيروس كورونا إلى النصف.





وأشارت "رويترز" إلى أن عقار أفيجان المعروف باسم فافيبيرافير طور في أواخر التسعينيات من قبل شركة اشترتها شركة فوجي فيلم عندما بدأت الأخيرة في تغيير نشاطها وتحولت إلى مجال الرعاية الصحية.





وتحري شركة جلينمارك فارماسيوتيكلز الهندية كذلك تجارب على فافيبيرافير.





يذكر أن مصر كانت أولى الدول التي شاركت اليابان في استخدام العقار "أفيجان" في التجارب السريرية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.



