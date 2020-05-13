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أخبار العالم

نتائج مبشرة.. روسيا تكشف العقار الأكثر فعالية لعلاج كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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حسام رضوان
 أعلنت روسيا اليوم الأربعاء، عن ظهور نتائج مبشرة لعقار فافيبيرافير بعد استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد  "كوفيد 19".

وحسب "رويترز"، قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن العقار أظهر نتائج مبشرة في التجارب السريرية المبكرة في روسيا.

وأضافت أن صندوق الاستثمار قدم 150 مليون روبل، ما يعادل حوالي مليوني دولار لتمويل المشروع.

ونقلت عن الوكالة عن  الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف، قوله إن نتائج فحوص 60 % من بين 40 مريضا بفيروس كورونا تناولوا عقار فافيبيرافير، الذي طور أولا في اليابان تحت اسم أفيجان، جاءت سلبية خلال 5 أيام.

وأوضح ديمترييف أن العقار يمكن أن يقلص الفترة الزمنية اللازمة للتعافي من فيروس كورونا إلى النصف.

وأشارت "رويترز" إلى أن عقار أفيجان المعروف باسم فافيبيرافير طور في أواخر التسعينيات من قبل شركة اشترتها شركة فوجي فيلم  عندما بدأت الأخيرة في تغيير نشاطها وتحولت إلى مجال الرعاية الصحية.

وتحري شركة  جلينمارك فارماسيوتيكلز الهندية كذلك تجارب على فافيبيرافير.

يذكر  أن مصر كانت أولى الدول التي شاركت اليابان في استخدام العقار "أفيجان" في التجارب السريرية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

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