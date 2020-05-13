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ديني

اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل يشارك في حملة "الصلاة من أجل الإنسانية"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:14 م
اتحاد المؤسسات الإسلامية
اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل يشارك في حملة “الصلاة
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محمد شحتة
يشارك اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل (فامبراس) في الحملة التي أطلقتها  اللجنة العليا للأخوة الإنسانية  غدا الخميس الموافق ١٤ مايو والتي تدعو جميع الأطياف والديانات علي اختلافها في جميع انحاء العالم للتوحد والصلاة معًا والتضرع الي الله عز وجل ليرفع بلاء هذا الفيروس (كوفيد  ١٩ أو ما يسمي بفيروس كورونا)  ولتنتهي هذه الجائحة عن العالم.


وأعلن شيخ الأزهر، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، ترحيبهما وتلبيتهما لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية لرفع هذا البلاء.



وقال الشيخ أحمد الطيب، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أُرحب بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن أسرتنا البشرية”.


وأضاف: “أدعو الجميع إلى المشاركة في هذا النداء، والتضرع بصدق إلى الله تعالى ليرفع هذا البلاء عن البشر، وأن يوفق الأطباء والعلماء في جهودهم للوصول إلى دواء ينهي هذه الجائحة”.


من جانبه، قال البابا فرنسيس: “بما أن الصلاة هي قيمة عالمية، فأرحب بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بأن يتحد المؤمنون من جميع الديانات روحيا يوم 14 مايو في يوم بالصلاة والصوم والأعمال الخيرية، للدعاء إلى الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة الفيروس التاجي”.


وتابع البابا فرنسيس: “فلتتذكروا أنه في 14 مايو، سوف يتحد جميع المؤمنين معا، مؤمنين ذوي ديانات مختلفة، للصلاة والصوم والقيام بأعمال خيرية”.


وبدورها قامت فامبراس بدعوة الجميع بالبرازيل علي مختلف ديانات شعبها للمشاركة في هذه الحملة عبر حملة دعائية  استجابة لتلك الحملة علها تكون بادرة وبداية انفراجة لهذا الوباء.


ومن جانبه قال الدكتور علي الزغبي نائب رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل " أرحب بهذه الدعوات والتكاتف معًا باختلاف دياناتنا للوقوف متضرعين الي الله عز وجل لرفع هذا البلاء عن البشرية ولتنتهي تلك المحنة علي خير وبأقل الخسائر للجميع".
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