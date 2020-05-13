البحرين تسجل حالة وفاة و36 إصابة بفيروس كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة الوفاة العاشرة جراء فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "الأيام"، قالت الوزارة إن حالة الوفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 60 عامًا لديها أمراض وظروف صحية، لافتة إلى أنها حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص.





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وأعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 36 حالة جديدة منها 20 حالة لوافدين، و 13 حالة لمخالطين و3 حالات قادمة من الخارج.





وارتفع إجمالي عدد الإصابات القائمة إلى 3601 حالة.





وسجلت البحرين تعافي 10 حالات جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في البلاد 2205.



