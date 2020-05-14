بعد إصابة نائبة بكورونا.. رئيس الغد يدعو لعقد الجلسات عبر الفيديو كونفرانس

أعرب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، عن أمله في الشفاء العاجل للنائبة شيرين فراج التي أصيبت بفيروس كورونا، قائلا إن النواب لا يملكون رفاهية الوقت في عملية إقرار بعض القوانين الحتمية ومناقشة بعض الأمور والقضايا المهمة التي تخص الشعب.





وأعلن موسى مصطفى موسى، أنه يتمنى أن تعقد باقي الجلسات مهما كانت أهميتها بالفيديو كونفرانس تجنبا لتكرار عملية الإصابة بكورونا بين أعضاء مجلس النواب وأهلهم حرصًا على حياتهم وأمنهم وسلامتهم.



