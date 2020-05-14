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برلمان

بعد إصابة نائبة بكورونا.. رئيس الغد يدعو لعقد الجلسات عبر الفيديو كونفرانس

الخميس 14/مايو/2020 - 09:46 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصي
أعرب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، عن أمله في الشفاء العاجل للنائبة شيرين فراج التي أصيبت بفيروس كورونا، قائلا إن النواب لا يملكون رفاهية الوقت في عملية إقرار بعض القوانين الحتمية ومناقشة بعض الأمور والقضايا المهمة التي تخص الشعب.  

وأعلن موسى مصطفى موسى، أنه يتمنى أن تعقد باقي الجلسات مهما كانت أهميتها بالفيديو كونفرانس تجنبا لتكرار عملية الإصابة بكورونا بين أعضاء مجلس النواب وأهلهم حرصًا على حياتهم وأمنهم وسلامتهم. 

وأكد موسى مصطفى أن أغلب الإجتماعات وحتى القمم سواء العربية أو الإفريقية أو الإقليمية أو الدولية وكان آخرها اجتماع وزراء خارجية قبرص وتركيا وفرنسا ومصر والإمارات تجرى بالفيديو كونفرانس لتسيير الأعمال والمصالح والأهداف المشتركة وتجنبا للإصابة بفيروس كورونا.
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