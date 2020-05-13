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أصل الحكاية

كاميرات حرارية وتعقيم كسوة الكعبة.. خطة السعودية للعشر الأواخر من رمضان

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:24 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله قدري
وضعت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، خطة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تهدف من خلالها إلى تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وسائل إعلام سعودية تفاصيل الخطة والتي جاءت على النحو التالي:

- تشمل تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين.

- تكثيف عمليات التعقيم 

-غسل وتعقيم مكبرية ‫المسجد الحرام (٧) مرات يوميا.

-إجراء الكشف الاحترازي على جميع الموظفين والعاملين بالحرم.

- تركيب كاميرات مخصصة لقياس درجة الحرارة آليًا على مدار الساعة وبإشراف ممارسين صحيين متخصصين من قبل وزارة الصحة وذلك في عدد من أبواب ومداخل المسجد الحرام.

- تعقيم كسوة الكعبة المشرفة وصيانتها وتطييبها بأفخر أنواع الطيب يوميًا.

- تخصيص فرق عمل لبحث ملاحظات الصيانة ومعالجتها.

- تجهيز المايكات و اختبار النظام الصوتي قبل الصلاة ب (20) دقيقة للتأكد من جودته.

 - تشغيل الصلوات من غرفة التحكم الرئيسية ببدروم توسعة الملك فهد على المازج الصوتي رقم (3) و (4).

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