البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة اليوم

وزير التعليم يكشف الحقائق لـ صدى البلد: لا أخضع لفحوصات كورونا ولم أحضر جلسات مع نائبة البرلمان المصابة.. والدولة لا تدرس تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. وأناشد الرأي العام الحذر من الشائعات