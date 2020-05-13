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ديني

المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من شهر رمضان.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:28 م
العشر الأواخر من
العشر الأواخر من شهر رمضان
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محمود ضاحي
ما المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من شهر رمضان.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وقال شلبي،  خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن  على الإنسان في العشر الأواخر من رمضان أن يتبع هدي النبي.

وأضاف: كان رسول الله إذا دخل عليه العشر الأواخر من رمضان جد واجتهد، حيث تقول الرواية: كان النبي إذا دخل عليه العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله».

وأوضح أن لنا في رسول الله أسوة حسنة، لذا المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من رمضان، أن يجد ويجتهد لعله يدرك ليلة القدر التي جعلها الله في العشر الأواخر وهي ليلة من أعظم الليالي.

واستشهد بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.


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