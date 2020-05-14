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اقتصاد

التموين: تواصل استقبال القمح المحلي في الصوامع والشون

الخميس 14/مايو/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم ، تقريرًا صادرًا من غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، يوضح موقف ومعدلات توريد القمح المحلي لموسم ٢٠٢٠ وفقًا لكافة محافظات الجمهورية، وبحسب التقرير تم توريد 2.1 مليون طن حتى الآن.

وتلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد بأنه قد تم استلام مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020 خلال الأسبوع الأول.

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وأكد المصيلحي على استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، على أن تبدأ اعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

ولتقليل الازدحام في بعض المواقع التخزينية يتم العمل بالصوامع والبناكر والشون التي بها إضاءة فترة ثانية بعد الإفطار من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

وشدد المصيلحي على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.
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