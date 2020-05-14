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تعليم

تعرف على مواعيد امتحانات الطلاب الباقين للإعادة ومن الخارج بحاسبات عين شمس

الخميس 14/مايو/2020 - 05:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية لكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس بيانا طبقًا لقرار المجلس الأعلي للجامعات يوم الخميس الموافق 7/5/2020، بالنسبة للطالب الباقي للإعادة أو المتقدم من الخارج بالنسبة لسنوات النقل وكذلك الطالب المقيد بأى فرقة دراسية بما فيها طالب السنوات النهائية المحمل بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة، يتم تقييم هذه المواد بإعداد الطالب منفردا رسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) طبقًا لطبيعة كل مقرر دراسي وذلك في المقررات التي تدرس في الفصل الدراسي الثاني 2019/2020 .

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تعلن الكلية عن إتاحة الموضوعات البحثية للمقررات الدراسية علي نظام التعلم الإلكتروني LMS
http://elearning.cis.asu.edu.eg/undergraduate/

الفترة الزمنية المتاحة لرفع الرسائل البحثية لجميع المقررات علي منصة LMS  محددة بالجدول الزمني للتسليمات، آخر ميعاد لرفع أول موضوع بحثي يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020 وآخر ميعاد لرفع آخر موضوع بحثي يوم الأحد 14 يونيو 2020.

 وأيضا لتلقي إستفسارات الطلاب  وتقديم الدعم الفني
للإستفسارات بشأن الإيميل الجامعى، يتم التواصل مع وحدة الـIT  من خلال الإيميل: 
للإستفسارات الخاصة بنظام التعلم الإلكتروني LMS ،  يتم التواصل من خلال الايميل:
للإستفسارات بشأن الإمتحانات، يتم التواصل مع كل كنترول من داخل منصة الإمتحان عن طريق الضغط علي الرابط
Contact us for Inquiries
ثم ملئ الفورم الخاص بالإستفسارات ، كما بالصورة المرفقة.
https://drive.google.com/folderview?id=1icO0KsPfVRmhKMVkKfCnA2avS-S2EcZp
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