انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق في شقة بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بانتداب فريق من المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق فى شقة بمنطقة حلوان، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الواقعة.
كما أمرت النيابة بتكليف رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق لبيان أسبابه.
وكان قد تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم مطبخ شقة فى حلوان.
تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الاهالى بنشوب حريق فى شقة بعقار سكنى بحلوان .
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على الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتمت محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى الشقة، وتم إنقاذ أفراد الأسرة المقيمين بالشقة دون إصابات ، تم تحرير محضر ، وجار إخطار النيابة للتحقيق.