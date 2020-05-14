انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق في شقة بحلوان

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على الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتمت

محاصرة النيران

قبل أن تمتد لباقى الشقة، وتم إنقاذ أفراد الأسرة المقيمين بالشقة دون إصابات ، تم تحرير محضر ، وجار إخطار النيابة للتحقيق.