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بين الناس

مواطن يشكو تأخر استلام شقة إسكان اجتماعي 4 سنوات

الخميس 14/مايو/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد محمد يوسف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر استلام وحدته السكنية في الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر. 

يقول المواطن في رسالته: "أنا مقدم في الإعلان الثامن كراسة زرقاء مدينة بدر من شهر 5 عام 2006  لحد الان لم أستلم الشقة علما بأني دفعت الـ 25000 جدية الحجز 9000ج +16000 أقساط كل ثلاثة شهور". 

للتواصل مع القارئ  01150060251

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360. 
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