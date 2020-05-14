مواطن يشكو تأخر استلام شقة إسكان اجتماعي 4 سنوات

شكا المواطن أحمد محمد يوسف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر استلام وحدته السكنية في الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر.





يقول المواطن في رسالته: "أنا مقدم في الإعلان الثامن كراسة زرقاء مدينة بدر من شهر 5 عام 2006 لحد الان لم أستلم الشقة علما بأني دفعت الـ 25000 جدية الحجز 9000ج +16000 أقساط كل ثلاثة شهور".





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.