منذ عام 2007.. سيد يشكو من عدم الحصول على وحدته السكنية فى إسكان مبارك

استغاث المواطن سيد حسن عبد العظيم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم حصوله على وحدته السكنية فى إسكان مبارك.









ويقول فى رسالته: "تقدمت لطلب شقة بإسكان مبارك عام 2007، وتم إدراج اسمى بقائمة المستفيدين مثل باقى المتقدمين، وأخطرنى بنك مصر فرع بنى سويف بعمل تحديث بيانات وقمت بعمل تحديث وتعديل المسمى الوظيفى من مساعد مدير أغذية ومشروبات إلى مدير مطاعم وتعديل الاسم من سيد حسن عبد العظيم حسن إلى سيد حسن عبد العظيم حسين".









وأضاف: "وتمت عملية تحديث البيانات، وقام البنك بإرسال التعديل عبر الإيميل أمامى إلى الصندوق العقاري، ولم يسأل ولم يرد الصندوق بأي إفادة للبنك، وأخطرنى البنك باللجوء إلى مكتب 15 مايو، وهناك أخطرنى بأنه تم سحب الشقة منى بدون علمى أو إخطارى".









وتابع: "على مدار ٣ سنوات أتردد على الصندوق والبنك بدون فائدة، أنفقت كل ما أملك وقمت بتسوية معاشى مع العلم أن كل من قدم معى وبعدى حصل على وحدته السكنية".









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