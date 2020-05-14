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أخبار العالم

التحالف العربي: ميليشيات الحوثي ارتكبت 3268 خرقا لوقف إطلاق النار في اليمن

الخميس 14/مايو/2020 - 12:17 ص
العقيد الركن تركي
العقيد الركن تركي المالكي
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شيماء مصطفى
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم، الخميس، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 47 خرقًا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف، أن خروقات ميليشيات الحوثي من إعلان وقف إطلاق النار بلغت 3268 خرقًا.

وأكد التحالف العربي أنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار ودعم المبعوث الأممي إلى اليمن.

وشدد على تطبيق أقصى درجات النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروغ لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

وكانت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلنت في 24 أبريل الماضي، عن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر.

يأتي ذلك بناء على إعلان القيادة السابق بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى طلب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم.

كما يأتي استمرارا لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة فيروس كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم.
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