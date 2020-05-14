التحالف العربي: ميليشيات الحوثي ارتكبت 3268 خرقا لوقف إطلاق النار في اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم، الخميس، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 47 خرقًا لوقف إطلاق النار في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأضاف التحالف، أن خروقات ميليشيات الحوثي من إعلان وقف إطلاق النار بلغت 3268 خرقًا.





وأكد التحالف العربي أنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار ودعم المبعوث الأممي إلى اليمن.





وشدد على تطبيق أقصى درجات النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروغ لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.



