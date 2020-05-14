وزير النقل: الانتهاء من تطوير مزلقان المديرية في بني سويف 30 أغسطس

قال كامل الوزير وزير النقل، إن الوزراء يحصلون على تكليفات يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع التكليفات يتم العمل بها.

وأكد أن الوزراء يعملون في جبهتين الأولى مواجهة فيروس كورونا المستجد والثانية إنشاء الطرق والكباري والمستشفيات والمشروعات بشكل عام.

وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه «هناك 1120 مزلقاناً من بينها 200 مزلقان أكثر خطورة وهناك خطة لإنشاء كوبري أو نفق بدلاً من هذه المزلقانات لزيادة الأمان، والرئيس وجه من قبل بتطوير 33 مزلقانًا من الأكثر خطورة بشكل فوري».

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من تطوير مزلقان المديرية في بني سويف فر 30 أغسطس.

وتابع أخذنا عهدًا على أنفسنا بزيادة عدد حارات الطريق الدائري إلى 7 حارات في كل اتجاه خلال عام مع تطوير كافة الكباري المتقاطعة معه لتصل حارات كوبري المنيب إلى 8 حارات».





وكشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل تفقده لمحطة الشهداء اليوم .





وقال «رأيت صورًا لازدحام المترو في إحدى المحطات وعرفت أن السبب الزحام في المنطقة ما بين محطتي سعد زغلول والسيدة زينب التي تشهد خروج الموظفين في وقت واحد»، مشيرا إلى أنه توقع حدوث زحام اليوم بمحطة الشهداء كونها تبادلية أساسية.





وأضاف وزير النقل «انطلقت فورا بشكل مفاجئ إلى محطة الشهداء، ووجدت أعدادًا كبيرة جدا، والموظفون حاولوا تنظيم الصفوف أمام شبابيك التذاكر بقدر الإمكان، وشعرت بوعي المصريين وتنفيذهم للأمور التنظيمية» مشيرا إلى أن عدد ركاب المترو اليوم بلغ 1.2 مليون راكب ونصفهم متركز في الفترة ما بين 2 ظهرا إلى 6:30 مساء ومن المتوقع أن يصل عدد الركاب غدا إلى 1.3 مليون راكب.





وتابع: «زودنا عدد قطارات المترو اليوم لتقليل الزحام والكثافات، فضلا عن توزيع كمامات على الركاب».





وحول استعدادات السكك الحديدية لعيد الفطر قال «لن يكون هناك مشكلة في حجز التذاكر ومفيش حاجة اسمها سوق سوداء، وسيتم إضافة زيادة عدد القطارات والعاملين» وأكد أنه «تلقيت صورة من أحد المواطنين على واتساب بوجود طابور على شباك تذاكر في السنبلاوين وشعرت أنني مقصر، وتواصلت مع المسؤول بمحطة السنبلاوين وتم حل المشكلة خلال ساعة»، مشيرا إلى أنه يتلقى رسائل من المواطنين يوميا حول المشكلات التي تواجههم.





وأشار إلى أن إيراد شباك التذاكر زاد بنسبة 150% بعد مواجهة ظاهرة التهرب من دفع التذاكر وتابع «تذاكر خطوط الضواحي والأقاليم لن تمس تماما إلا حال إدخال قطار مكيف على نفس الخطوط»، مشيرا إلى أنه كان من المقرر وصول 100 عربة قطارات من روسيا والمجر قبل 30 يونيو لكنها تأخرت بسبب أزمة فيروس كورونا ومن المحتمل وصول في حدود 34 عربة قريبا.



