زاهي حواس: رمسيس الثاني ليس فرعون موسى.. والدراسات لم تثبت ذلك

قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إنه تصالح مع الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، وحاول التواصل معه اليوم بعد إعلانه بأن الملك رمسيس الثاني هو فرعون موسى.





وأضاف «زاهي حواس» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «أخر النهار» المذاع على قناة «النهار» أنه الملك رمسيس الثاني ليس فرعون موسى والابحاث والدراسات لم تثبت ذلك.





وأشار وزير الآثار الأسبق، إلى أن مومياء رمسيس الثاني سافرت الي الخارج للتاكد من حقيقة الوفاة، مؤكدا أنه لابد ان يكون هناك فصل بين الدين وعلم الآثار.



