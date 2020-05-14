5 أسباب تدفعك لتناول بيضة مسلوقة على السحور

يتجاهل العديد من الأشخاص أهمية تناول وجبة السحور، لذا ينصح الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بتناول ضمن وجبة السحور وخاصةً البيض المسلوق لهذه الأسباب:





1- الحفاظ على وزن الجسم:

يعتبر البيض المسلوق من أهم المواد التي تساعدك في عدم كسب سعرات حرارية عالية، فهو صحي ومفيد وقليل السعرات الحرارية.





2- تنشيط وظائف الكبد:

تساهم مادة "الكولين" الموجودة بالبيض المسلوق في الحفاظ على صحة الكبد، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيطه للقيام بدوره.





3- قدرات عقلية عالية:

يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز، إذ أنه يؤثر على القوى العقلية، ولذلك ينصح به كوجبة فطار أساسية للأطفال.





4- تعزيز الجهاز المناعي:

يحتوي البيض على فيتامين A وD وحمض الفوليك، وهي أهم العناصر التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي.





5- تقوية العظام:

يساهم فيتامين D، الموجود بكثرة بالبيض المسلوق في بناء العظام، وليس ذلك فقط بل يقلل من مخاطر الإصابة بالتهابات المفاصل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعظام .