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مرأة

5 أسباب تدفعك لتناول بيضة مسلوقة على السحور

الخميس 14/مايو/2020 - 06:51 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

يتجاهل العديد من الأشخاص أهمية تناول وجبة السحور، لذا ينصح الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بتناول ضمن وجبة السحور وخاصةً البيض المسلوق  لهذه الأسباب:


1- الحفاظ على وزن الجسم:

يعتبر البيض المسلوق من أهم المواد التي تساعدك في عدم كسب سعرات حرارية عالية، فهو صحي ومفيد وقليل السعرات الحرارية.


2- تنشيط وظائف الكبد:
تساهم مادة "الكولين" الموجودة بالبيض المسلوق في الحفاظ على صحة الكبد، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيطه للقيام بدوره.


3- قدرات عقلية عالية:
يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز، إذ أنه يؤثر على القوى العقلية، ولذلك ينصح به كوجبة فطار أساسية للأطفال.


4- تعزيز الجهاز المناعي:
يحتوي البيض على فيتامين A وD وحمض الفوليك، وهي أهم العناصر التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي.


5- تقوية العظام:
يساهم فيتامين D، الموجود بكثرة بالبيض المسلوق في بناء العظام، وليس ذلك فقط بل يقلل من مخاطر الإصابة بالتهابات المفاصل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعظام .

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