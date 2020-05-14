AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

روجينا تحذر متابعيها من صفحات مزيفة منسوبة لها.. شاهد

الخميس 14/مايو/2020 - 07:53 ص
روجينا
روجينا
Advertisements
مصطفى كرم

حذرت الفنان روجينا متابعيها من أي أكونتات أخرى منسوبة لها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر غير إيميلها الرسمي المدعم بالعلامة الزرقاء.

وغردت روجينا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏دا الأكونت الرسمى بتاعى على تويتر وأي حسابات أخرى ليس لى أى علاقة بيها".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "‏‎وعرش ربنا دا انتي قنبلة الموسم ياست فدوى" و "‏‎سيبك انتي اقسم بالله دور فدوى ملوش حل" و "‏‎أجمل فنانه فى الدنيا".


اقرأ أيضا :


روجينا عن دورها في البرنس : العشق الممنوع فرع الشرابية

وتشارك الفنانة روجينا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روجينا تبهر متابعيها بـ صورة سيلفي.. شاهد

حبيبتي وعشقي.. أشرف زكي يهنئ روجينا بعيد ميلادها.. شاهد

بكل حب.. فنانون يهنئون روجينا بـ عيد ميلادها.. شاهد

روجينا تحتفل بعيد ميلاد نجلتها بهذه الطريقة.. شاهد

بسبب مشهد في البرنس .. روجينا توجه رسالة لـ محمد سامي .. شاهد

أحمد زاهر يحمس جمهوره لباقي حلقات مسلسل البرنس: لسه بدري

ترشيحاتنا

وزير النقل: إزالة 50 منزلا لزيادة عدد حارات كوبري المنيب ..فيديو

خريطة توزيع 217 ألف شقة لمحدودي الدخل بالقاهرة والجيزة.. اعرف المساحات

مواطن يحول منزله لمقهى.. ورئيس حي وسط الإسكندرية يكشف تفاصيل الواقعة

مرتضى منصور يعلن اللجوء لـ المحكمة الرياضية الدولية في ملف نادي القرن وشيكابالا ومباراة القمة ..فيديو

بسبب عاملة غسيل ملابس.. الصين تعود للإغلاق مرة أخرى

مهزلة إنسانية.. بسمة وهبة تستعرض فضائح النظام القطري بسبب تسريح العمالة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رمضانية.. إنتصار تتألق بعباءة سوداء أنيقة

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد

7 أطعمة تساهم في تحفيز نشاط الغدة الدرقية