روجينا تحذر متابعيها من صفحات مزيفة منسوبة لها.. شاهد

حذرت الفنان روجينا متابعيها من أي أكونتات أخرى منسوبة لها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر غير إيميلها الرسمي المدعم بالعلامة الزرقاء.



وغردت روجينا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏دا الأكونت الرسمى بتاعى على تويتر وأي حسابات أخرى ليس لى أى علاقة بيها".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "‏‎وعرش ربنا دا انتي قنبلة الموسم ياست فدوى" و "‏‎سيبك انتي اقسم بالله دور فدوى ملوش حل" و "‏‎أجمل فنانه فى الدنيا".







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روجينا عن دورها في البرنس : العشق الممنوع فرع الشرابية

وتشارك الفنانة روجينا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.