مرتضى منصور يعلن اللجوء لـ المحكمة الرياضية الدولية في ملف نادي القرن وشيكابالا ومباراة القمة ..فيديو

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، أن النادي يعد حاليا مذكرة رسمية للجوء لـ المحكمة الرياضية الدولية من أجل حسم عدد من القضايا الهامة.
وأضاف مرتضى منصور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الزمالك سيرفع عددا من القضايا الهامة أبرزها قضية "نادي القرن".
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وأكمل مرتضى منصور أن الزمالك لن يتهاون في حق محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق الذي تعرض لهتافات عنصرية مسيئة لا يجب السكوت عنها.
وأضاف مرتضى منصور، أن الزمالك سيشكو ما حدث في مباراة القمة أمام الأهلي وخصم نقاط من الفريق.
وأكد أن الزمالك يقوم في الوقت الحالي بدراسة وضع قناة النادي ماديا ومعنويا وتقييمها خلال الفترة الماضية.