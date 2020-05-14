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سيارات

أهم 10 نصائح عليك اللجوء إليها عند التعرض لحادث سيارة.. فيديو وصور

الخميس 14/مايو/2020 - 01:00 م
نصائح الحوادث
نصائح الحوادث
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عزة عاطف
أهم 10 نصائح عليك

إذا كنت محظوظًا بما يكفي للتورط في حادث سيارة أثناء قيادتك على الطريق، فهناك عدد من الخطوات التي يجب عليك اتخاذها مباشرة، بغض النظر عمن هو المسئول أو عن شدة الحادث.

 

أهم النصائح

 ·       أوقف السيارة في أسرع وقت ممكن، فمن المخالف للقانون أن تبتعد، بغض النظر عن مدى شدة الاصطدام أو إذا كنت المتسبب في الحادث أم الضحية.


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 أوقف تشغيل المحرك.

 

·       قم بتشغيل أضواء الخطر، من خلال الزر الذي يحتوي على مثلثات حمراء.

 


·  

أهم 10 نصائح عليك


·       - تحقق من نفسك والركاب إلى جانبك للتأكد من عدم وجود أي إصابات.

 

·       -ةتحقق من عدم وجود إصابات في الطرف الآخر المصطدم بك.

 

·       - اتصل بسيارة إسعاف إذا أصيب أي شخص أو الشرطة إذا ضاقت بك السبل، أو في حال إذا رأيت السائق الآخر مخمورًا أو مدمنًا على المخدرات، أو إذا تشككت في أن التصادم كان عن قصد.

 

أهم 10 نصائح عليك

·       - قبل أي شيء، إذا لم تكن مصابًا قم بنقل الركاب معك والحيوانات الأليفة من السيارة إلى مكان آمن على جانب الطريق.


قم بالتقاط عدد من الصور للخدوش وآثار التصادم على سيارتك، ستحتاجها.

 

·       

أهم 10 نصائح عليك

سجل الاسم والعنوان ورقم السيارة.

 

·       لا تعتذر أو تعترف بالخطأ، فيمكن استخدام كلامك الشفهي ضدك عند عمل محضر تعويض وإبطال مطالبتك بالتعويض.

 

أهم 10 نصائح عليك

وأخيرًا قم بالتأكد من سبل السلامة والأمان قبل القيادة على طريق طويل أو مزدحم، والتزم بالتعليمات لعدم تجنب وقوع أي حوادث أليمة.

 

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