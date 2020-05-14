أهم 10 نصائح عليك اللجوء إليها عند التعرض لحادث سيارة.. فيديو وصور

إذا كنت محظوظًا بما يكفي للتورط في حادث سيارة أثناء قيادتك على الطريق، فهناك عدد من الخطوات التي يجب عليك اتخاذها مباشرة، بغض النظر عمن هو المسئول أو عن شدة الحادث.

أهم النصائح

· أوقف السيارة في أسرع وقت ممكن، فمن المخالف للقانون أن تبتعد، بغض النظر عن مدى شدة الاصطدام أو إذا كنت المتسبب في الحادث أم الضحية.





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أوقف تشغيل المحرك.

· قم بتشغيل أضواء الخطر، من خلال الزر الذي يحتوي على مثلثات حمراء.





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