أهم 10 نصائح عليك اللجوء إليها عند التعرض لحادث سيارة.. فيديو وصور

إذا كنت محظوظًا بما يكفي للتورط في حادث سيارة أثناء
قيادتك على الطريق، فهناك عدد من الخطوات التي يجب عليك اتخاذها مباشرة، بغض النظر
عمن هو المسئول أو عن شدة الحادث.
أهم النصائح
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أوقف تشغيل المحرك.
· قم بتشغيل أضواء الخطر، من خلال الزر الذي يحتوي على مثلثات حمراء.
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· - تحقق من نفسك والركاب إلى جانبك للتأكد من عدم وجود أي إصابات.
· -ةتحقق من عدم وجود إصابات في الطرف الآخر المصطدم بك.
· - اتصل بسيارة إسعاف إذا أصيب أي شخص أو الشرطة إذا ضاقت بك السبل، أو في حال إذا رأيت السائق الآخر مخمورًا أو مدمنًا على المخدرات، أو إذا تشككت في أن التصادم كان عن قصد.
· - قبل أي شيء، إذا لم تكن مصابًا قم بنقل الركاب معك والحيوانات الأليفة من السيارة إلى مكان آمن على جانب الطريق.
قم بالتقاط عدد من الصور للخدوش وآثار التصادم على سيارتك، ستحتاجها.
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سجل الاسم والعنوان ورقم السيارة.
· لا تعتذر أو تعترف بالخطأ، فيمكن استخدام كلامك الشفهي ضدك عند عمل محضر تعويض وإبطال مطالبتك بالتعويض.
وأخيرًا قم بالتأكد من سبل السلامة والأمان قبل القيادة على طريق طويل أو مزدحم، والتزم بالتعليمات لعدم تجنب وقوع أي حوادث أليمة.