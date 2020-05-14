تهديد أمريكي جديد لإيران بسبب الاتفاق النووي.. وروسيا تتدخل

هدد بريان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، اليوم الخميس، السلطات الإيرانية بتفعيل آلية فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر الأسلحة على طهران المقرر أن الذي ينتهي في أكتوبر حسب الاتفاق النووي.





وقال هوك في مقال نشره بصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "واشنطن ستضمن استمرار حظر الأسلحة. فقد أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن وستمضي قدما في الدبلوماسية وتحشد الدعم".





ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق الفيتو.





من جانب آخر، أعلنت روسيا معارضتها لتمديد حظر الأسلحة.





وحصلت إيران على إعفاء من عقوبات بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية. وسمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران.











