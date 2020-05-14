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فن

عبير صبري: أنا المادة الخام للستات

الخميس 14/مايو/2020 - 10:41 ص
عبير صبري
عبير صبري
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة عبير صبرى صورة جديدة من كواليس مسلسل خيانة عهد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام". 

وعلقت عبير صبرى على الصورة قائلة: "أنا المادة الخام للستات معروفة #خيانه_عهد مواجهة بين نادية ومروان". 

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وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين، وجاءت التعليقات كالآتي: 

أحلى مادة خام في الدنيا
ده حقيقي يا قمر 
لبسك في المسلسل حلو اوي والفستان كتير حلو
كل سنة بتحلوي أكتر 

وشهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك في أثناء عرضها ضمن الأعمال الفنية للموسم الرمضاني 2020.

وقامت يسرا "عهد" بشراء سيارة لـ حلا شيحة "فرح"، كما قامت بشراء كمية كبيرة من الهيروين، في خطة منها للانتقام من حلا شيحة وشقيقها خالد سرحان.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تدعى عهد، صاحبة مصنع ملابس، وتتعرض للعديد من الصعوبات في حياتها، حيث تفقد زوجها وابنها.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد، والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
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