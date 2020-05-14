جومانا مراد تكشف تفاصيل الحلقات الأخيرة من خيانة عهد

كشفت الفنانة جومانا مراد عن عدد من التفاصيل الخاصة بمشاركتها في مسلسل "خيانة عهد" وسر عودتها إلى عالم التمثيل بعد غياب 7 سنوات كما تحمسها إلى شخصية شيرين التى تدمن المخدرات وتتعاون مع حلا شيحة للانتقام من يسرا.
جومانا مراد خرجت عن صمتها من خلال لقائها فى برنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشى وكشفة عن كافة التفاصيل والاحداث المتوقعة فى الحلقات المقبلة من العمل.
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مفاجآت عهد:
وقالت جومانا مراد أن الحلقات المقبلة من مسلسل "خيانة عهد"، ستتضمن مفاجأة غير متوقعة وأعمال درامية متغيرة ستتسبب فى توتر المشاهدين، وهناك مفاجئات كثيرة ستحدث بالمسلسل محدش هيتوقع ده يحصل .. يمكن شيرين تنتقم أو لا الله اعلم.. هتشوفوا حاجات حلوة فيها توتر كتير".
وأضافت جومانا مراد، قائلة "أن هناك حالة من الحب والتقدير الشديد بينها وبين الفنانة القديرة يسرا، وتابعت:"فيه كيمياء فظيعة بينى وبين يسرا ..يسرا أستاذة كبيرة ووشها حلو على كل من يشاركها فى الأعمال الفنية"
وأشارت جومانا مراد،إلى الفنانة يسرا تقوم بالتخفيف عنها خلال مشاهد العنف والتوتر بالمسلسل ، وتابعت:"يسرا كانت تحضنى فى مشاهد العنف التى جمعتنى بها".
ولفتت "جومانا مراد"،إلى أنها تشعر بالتوتر بشكل مستمر خلال تأدية اعمالها الفنية إلى الآن كما لو كانت المرة الأولى التى تقف فيها أمام الكاميرا، وتابعت:"كل مشهد أعمله بيكون بمثابة أول مشهد فى حياتى الفنية ولذلك أكون متوترة ..عندى الإحساس ده دائمًا".
وعن دورها الشرير بمسلسل "خيانة عهد"، قالت "جومانا مراد ضاحكة:"الكاتب أحمد عادل هو الشيطان أحنا ممثلين بنأدى الأدوار فقط"، موضحة أن كاتب مسلسل "خيانة عهد"، يراعى الأبعاد النفسية لكل شخصية وقدم شخصيات المسلسل على الأوراق كما لو كانت "دم ولحم"، أدوار حية حظيت بإعجاب المشاهدين.
ادوار مركبة :
وقالت مراد،إنها تفضل الأدوار المركبة التى تستفز المشاهدين،وتحظى بحبهم فى ذات الوقت، موضحة أن دورها فى مسلسل "خيانة عهد"، أحدث حالة فى مصر والمجتمع العربى.
وتابعت جومانا مراد قائلة : "شيرين ورغم كل الشر اللى فى شخصيتها إلا أن كل المشاهدين أحبوها بقوه لأنها أصبحت بهذا الشكل لوجود دوافع أجبرتها على ذلك..مثل هذه النوعية من الأدوار بطلع إمكانيات الممثل".
وأضافت أنها تتابع رد فعل المشاهدين، بشكل مستمر، من خلال السوشيال ميديا، وتأكدت أن مسلسل "خيانة عهد" وشخصية شيرين، محبوب لدى المصريين والعرب.
غياب :
بينما كشفت جومانا عن السبب وراء ابتعادها عن الشاشة لمدة 7 سنوات، موضحة أن رعاية أمها وابنها محمد، والاهتمام بأسرتها كان السبب الرئيسى وراء ذلك، وتابعت:" ظروفي جعلتني اختفى من الساحة الفنية لمدة 7 سنوات.. كنت عاوزة اهتم بماما وعائلتي والحمد لله عندي محمد".
وأضافت مراد قائلة : "أنها كانت تعتبر فترة الابتعاد عن الساحة الفنية مجرد وقت وستعود مرة أخرى .. أنا كنت راجعة راجعة ولكن أعلم أنها ستكون صعبة.. ولكن لما وقفت أمام الكاميرا حسيت أنى لم اغيب ثانية عنها".