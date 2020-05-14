جومانا مراد تكشف تفاصيل الحلقات الأخيرة من خيانة عهد

وتابعت جومانا مراد قائلة : "شيرين ورغم كل الشر اللى فى شخصيتها إلا أن كل المشاهدين أحبوها بقوه لأنها أصبحت بهذا الشكل لوجود دوافع أجبرتها على ذلك..مثل هذه النوعية من الأدوار بطلع إمكانيات الممثل".

وتابعت جومانا مراد قائلة : "شيرين ورغم كل الشر اللى فى شخصيتها إلا أن كل المشاهدين أحبوها بقوه لأنها أصبحت بهذا الشكل لوجود دوافع أجبرتها على ذلك..مثل هذه النوعية من الأدوار بطلع إمكانيات الممثل".

غياب :

بينما كشفت جومانا عن السبب وراء ابتعادها عن الشاشة لمدة 7 سنوات، موضحة أن رعاية أمها وابنها محمد، والاهتمام بأسرتها كان السبب الرئيسى وراء ذلك، وتابعت:" ظروفي جعلتني اختفى من الساحة الفنية لمدة 7 سنوات.. كنت عاوزة اهتم بماما وعائلتي والحمد لله عندي محمد".



