خيانة عهد الحلقة 19 .. حلا شيحة تدخل المستشفى بعد اكتشاف خيانة زوجها

شهدت الحلقة 19 من مسلسل " خيانة عهد " للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك في أثناء عرضها ضمن الأعمال الفنية للموسم الرمضاني 2020.





اكتشفت حلا شيحة ، زواج زوجها عليها حيث تواجدت في الفندق الذي أقام به، ودخلت الغرفة لتراه بصحبة جارته التي تزوجها، الأمر الذي جعلها تدخل في صدمة عصبية حادة، نقلت على إثرها إلى المستشفى.





وحاولت يسرا ان تعطي حلا شيحة، جرعة من الهيروين، أثناء نومها في المستشفى، لكنها لم تتحمل فعل مثل هذا الأمر، لذا تراجعت عنه في آخر لحظة، ولكنها تخطط للانتقام بشكل آخر.





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يذكر أن تيام مصطفى قمر، كان قد ا عترف لـ عمته يسرا بخيانة والدته "عبير صبري" لوالده، ولكنها أخبرته ألا يخبر أي شخص بهذا الحديث الذي قد يكون عارٍ من الصحة.



