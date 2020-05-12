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فن

حلا شيحة تتألق في أحدث ظهور مع أروى جودة.. شاهد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:49 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بمجموعة من الصور لها مع أروى جوده عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت حلا شيحه مع أروي جودة بإطلالة جذابة مرتدية قميص باللون الأزرق مع تيشرت ابيض فيما اعتمدت أروى جودة على إبراز أنوثتها بفستان أخضر اللون مع إسدال شعرها الناعم على كتفها.

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وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين " منورين" و"احلي نجوم" و" قمرررات" و"يا فرح يا شريرة" و"جميلات السينما المصرية".

وتشارك حلا شيحة في بطولة مسلسل خيانة عهد مع يسرا وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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