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فن

دا انت هتتقطعي النهاردة.. حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:11 م
حلا شيحة
حلا شيحة
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سيد احمد
نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها مع الفنانة يسرا من مسلسل خيانة عهد عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام". 

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: "صباح الخير يوم جديد".


وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها ومعجبيها، وعلق بعضهم قائلا:

دا انت هتتقطعي النهاردة 
بجد استاذه واقنعتينا بالدور الجامد ده.. بحبك جدا جدا وكل توفيق في حياتك وفي انتظار كل جديد
هي مهما عملت فيكي خلاص مفيش اي حاجه تعوضها للاسف انا طول الوقت بقول الحمدلله ان ده مسلسل لان صعب او مستحيل يكون فيه واقع كده اللهم عافينا.


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يذكر أن مسلسل  خيانة عهد بطولة الفنانة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.


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