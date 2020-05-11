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مرأة

بعد خيانتها لـ شقيقتها .. استشارى علاقات أسرية تحلل شخصية حلا شيحة فى خيانة عهد

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:28 ص
حلا شيحة فى خيانة
حلا شيحة فى خيانة عهد
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هاجر هانئ
اثارت الفنانة حلا شيحة جدلا واسعا بعد تألقها في مسلسل خيانة عهد ضمن أعمال الموسم الرمضانى 2020.

حيث قامت  حلا شيحة بدور  الخائنة التي بداخلها شر وحقد تجاه شقيقتها الفنانة يسرا مما دفعها لقتل ابن شقيقتها بدافع الانتقام.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة هبة دهب، استشاري العلاقات الاسرية، ان نمط شخصية حلا شيحة فى مسلسل خيانة عهد تكون بها بعض سمات الشخصية المضادة للمجتمع وليس لديها أى إحساس بالأخرين و مصلحتها بالمقام الأول ولا تهتم بأنفعالات الأخرين و لا تبالى لمشاعر من حوالها بالإضافة إلى إظهار مشاعر مزيفة و غير حقيقة مثل البكاء وهكذا.

وأضافت هبة دهب فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك بعض الأنواع من البشر من الممكن أن يصابوا بـ  العلة النفسية إلى أن يصل بهم  الأمر للحقد و الاستغلال و القتل و مثلما فعلت  حلا شيحة فى شقيقتها بمسلسل خيانة عهد.


كشفت أستشارى العلاقات الأسرية، بعض الأسباب التى تجعل البعض يشعر بالحقد و الأنتقام، فكان أبرزها التربية الغير سوية و أسلوب التفكير الخاطئ والشعور الغير صحيح بالظلم و سلب الحق يدفع البعض إلى الأنتقام بهذه الطريقة.

وأشارت هبة دهب إلى أن شخصية حلا شيحة فى مسلسل خيانة عهد لم يكن لديها فطرة سليمة و تشعر بالأنتقام من أجل الأنتقام الذى يصل إلى الدم، لأنها لا ترى إلا مصلحتها الشخصية فقط ، وعندما تشعر أن هناك شئ يؤثر على مصلحتها تلجأ إلى المكرو القتل.


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بعد خيانتها لـ شقيقتها .. استشارى علاقات أسرية تحلل شخصية حلا شيحة فى خيانة عهد

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