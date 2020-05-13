ما سبب ابتعاد جومانا مراد 7 سنوات عن الساحة الفنية؟.. النجمة تجيب

كشفت النجمة جومانا مراد، إحدى بطالات مسلسل "خيانة عهد"، السبب وراء ابتعادها عن الشاشة لمدة 7 سنوات، موضحة أن رعاية أمها وابنها محمد، والاهتمام بأسرتها كان السبب الرئيسى وراء ذلك، وتابعت:" ظروفي جعلتني اختفى من الساحة الفنية لمدة 7 سنوات.. كنت عاوزة اهتم بماما وعائلتي والحمد لله عندي محمد".

وأضافت النجمة جومانا مراد، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنها كانت تعتبر فترة الابتعاد عن الساحة الفنية مجرد وقت وستعود مرة أخرى.





وتابعت: "أنا كنت راجعة راجعة ولكن أعلم أنها ستكون صعبة.. ولكن لما وقفت أمام الكاميرا حسيت أنى لم اغيب ثانية عنها".

وفي السياق نفسه أضافت النجمة جومانا مراد، أن لديها اهتمام بالغ وتتابع رد فعل المشاهدين، بشكل مستمر، من خلال السوشيال ميديا، وتأكدت أن مسلسل "خيانة عهد" وشخصية شيرين، محبوب لدى المصريين والعرب.