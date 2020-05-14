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منوعات

صوتك العالي دليل على كونك قاتلا.. دراسة: الصياح ينشر فيروس كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 09:48 ص
التحدث بصوت مرتفع
التحدث بصوت مرتفع
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أحمد محرم
كشفت دراسة حديثة أجرتها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة أن رذاذ لعاب من يتحدثون بصوت مرتفع قد تبقى معلقة في الهواء لفترة تتراوح بين 8 و14 دقيقة قبل أن تتلاشى، والتي قد تكون مصدرًا محتملًا لنقل العدوى بـ فيروس كورونا.

وبحسب موقع "إم آي تي تكنولوجي ريفيو"، فإن الفيروسات الرئوية مثل كورونا تنتقل إما باللمس المباشر لسطح ملوث بالفيروس أو التعرض للعاب أو أنفاس شخص حامل للعدوى، ولذا يُعد السعال والعطس من أخطر وسائط نقل العدوى.


لكن التحدث أيضًا قد يطلق الآلاف من قطرات الرذاذ الدقيقة الحاملة للفيروس إلى الهواء، وقد عكف فريق علماء المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة على دراسة الوقت الذي تبقى فيه تلك القطرات الدقيقة معلقة في الهواء.

وأوضح الموقع أن فريق العلماء طلب من المشاركين في التجارب التحدث بنبرات متفاوتة الارتفاع، واستخدم لواقط حساسة تعمل بأشعة الليزر لرؤية قطرات الرذاذ الخارجة من أفواه المشاركين والمتناثرة في الهواء.

ولاحظ فريق العلماء أن قطرات الرذاذ تظل معلقة في الهواء لفترة تزيد على 8 دقائق، وقد تصل إلى 14 دقيقة، وبناءً على دراسة سابقة قدّر العلماء أن التحدث بصوت مرتفع لمدة دقيقة واحدة قد ينتج 1000 قطرة رذاذ على الأقل محملة بالفيروسات.

وأضاف الموقع أن الدراسة الجديدة كشفت مدى خطورة فعل بسيط مثل التحدث بصوت مرتفع، لا سيما وأن بعض المتحدثين بصوت مرتفع قد يطلقون 100 ألف قطرة رذاذ محملة بالفيروس في الدقيقة الواحدة، ما يؤكد من جديد ضرورة ارتداء الكمامات والأقنعة الواقية لتجنب نقل أو التقاط العدوى بفيروس كورونا. 
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