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سيارات

مميزات سيارة الكروس أوفر المفضلة للعائلة

الخميس 14/مايو/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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اماني نوار
تعتبر سيارات الكروس أوفر من أكثر الفئات طلبا في السوق المصري وذلك  من قبل العائلات لأنها تتمتع بمساحات كبيرة  للغاية، بالإضافة إلى قدرات السحب العالية بفضل محركاتها القوية علاوة على أنها توفر صفات الراحة والقيادة والأمان خاصة في الظروف الصعبة .

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ومن أهم أسباب اختيار سيارات الكروس أوفر أنها تتمتع بنظام دفع رباعي  يساهم في الحصول على قيادة آمنة وأداء عال كما انه يمتلك قدرات عالية من أختراق الطرق الصعبة بدون التأثير على الأطارات .

 وتستند سيارات الكروس أوفر أيضا على القوة والمتانة البالغة مما يجعل لها قدرة عالية على صد جميع الصدمات مع امتلاك هيكل قوى وتزويدها بإطارات قويةو ومتينة .

كما يتم تزويد سيارات الكروس أوفر في المعتاد بمحركات v6 أو رV8  لانها تتميز بقوة عالية وهو مايمكنها من حمل الكثير من الأغراض أثناء القيادة على الطرق الوعرة .

وسنجد أن قائدي السيارات يعشقون سيارات الكروس أوفر لانها تتمتع بقوةسحبي كبيرة وهي مناسبة جدا لمحبي زيارات الاماكن الطبيعية والتخييم وتتطلب هذه الهوايات سحب دراجات نارية أو قوارب أو سيارات ذات تخييم .

وتتمتع ايضا سيارات الكروس أوفر بارتفاعها عن الأرض مقارنة بالسيارات الأخرى لانه يمنح السائقين الشعور بالثقة أثناء القيادة مع  رؤية أفضل بكثير للطريق لذلك يمكنك الحصول على مستويات أعلى من الراحة بالطرق الصعبة والوعرة .


كما أكد عدد من الخبراء في مجال السيارات ان السبب في اختيار السيارات الكروس الأوفر بسبب سهولة التحميل علاوة على ان حجم السيارة يمنح صاحبها الشعور بالأمان .

وتتمتع سيارات الكروس اوفر بمزيد من الامان مقارنة بالسيارات الصغيرة في الحوادث غير انها مخصصة في الأساس للقيادة على الطرق الممهدة .
ومن مميزات سيارات الكروس أوفر أيضا  أنها آمنه للاطفال على عكس السيارات الأخرى والسبب في ذلك مساحتها التي تساهم في الحفاظ على اماكن مخصصة للطفل .

الجدي بالذكر أن مسؤول بمجموعة فولكس فاجن الالمانية اكبر منتج للسيارات في العالم توقع بان يكون 5% من السيارات المباعة في عام2025 من الطرازات الكروس أوفر.
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