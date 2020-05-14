للحامل.. بديل للاستحلاب لاحتقان الحلق

تعاني الحامل كثيرا عن التعرض بنزلة برد واحتقان الحلق، فى انها لا تستطيع تناول الكثير من الأدوية والعقاقير خوفا على الجنين، فإذا كنت من ضمن هؤلاء قدم موقع بولد سكاى الهندى الشهير.

طريقة فعالة للتخلص الحامل من احتقان الحلق وهذه الطريقة تعتبر بديل للاستحلاب الحلق.



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وفقا لما جاء به الموقع ان تغرغر بالماء المالح.

(اخلطي 1 ملعقة صغيرة ملح في 8 أونصة من الماء). يخفف من المخاط ويخفف التهاب الحلق ويقتل البكتيريا.

وحذر من ابتلاع الماء المالح لأن الملح الزائد في المشروبات أو النظام الغذائي قد يؤدي إلى حالات طبية مثل ارتفاع ضغط الدم أو مقدمات الارتعاج أثناء الحمل.