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هانى الناظر: تفصيل الكمامة الطبية يدويا الحل البديل لشرائها يوميا.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 11:17 ص
هانى الناظر
هانى الناظر
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شيرين عادل

قال الدكتور هانى  الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إن هناك بدائل للكمامة، خاصة مع عدم قدرة البعض ماديا على شراء الكمامة الطبية يوميا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وأزمة كورونا. 

وأضاف هانى الناظر، في مداخلة هاتفية خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الممكن استبدال شراء الكمامة عن طريق تفصيلها بالمنزل بعدة خطوات بسيطة.

وأشار استشارى الأمراض الجلدية، إلى أن تفصيل الكمامة يتم عن طريق استخدام قماش من القطن وتقسيمه على ثلاث طبقات وتخييطها عن طريق الرباط الطبي، ومن الممكن غسل الكمامة بعد استخدامها بالماء والصابون، خاصة أن هذه الوسيلة الأخيرة هى الدفاع الأول للقضاء على الفيروس. 

وأوضح هانى الناظر أن الطريقة المثلى لاختبار درجة أمان الكمامة الطبية هى ارتداؤها ومحاولة إطفاء عود من الكبريت أو نيران ولاعة، لافتا إلى أنه فى حالة انطفاء النيران فإن الكمامة الطبية تكون فى هذه الحالة غير آمنة على الإطلاق وتسهل من عملية دخول الرذاذ وعدوى كورونا إلى الأنف والفم. 

وأشار إلى أن السبب وراء تفصيل الكمامة الطبية من 3 طبقات، هو الحد من انتقال الهواء عبر هذه الطبقات وبالتالي تحد من انتقال عدوى كورونا. 
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