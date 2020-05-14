استرداد 190 فداناً وإزالة 39 حالة تعد على أملاك الدولة بـ المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، نجحت في استرداد 190 فداناً بقرية دلجا التابعة للمركز
وذلك من خلال حملات الازالة المكبرة التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع قوات انفاذ القانون والجهات المعنية.
وأوضح المحافظ، ان الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية اسفرت عن استرداد 190 فدانا بقرية دلجا التابعة للمركز، بالإضافة لإزالة 39 حالة، منها 25 حالة تعد بالبناء على الاراضي الزراعية على مساحة 14 قيراطا و 16 سهما، 12 حالة تعد بالبناء المخالف لقانون 119 لسنه 2008 على مساحة 750 مترا مربعا، وحالتي تعد بالبناء على ارضي املاك دولة اصلاح زراعي على مساحة قيراط و 12 سهما.
اشاد المحافظ، بالدور التي تقوم به الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، فى استرداد اراضي املاك الدولة، وتنظيم حملات ازالة التعديات بالبناء على الارضي الزراعية، موكدًا على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.
اكد المحافظ، على استمرار تنظيم حملات ازالة التعديات على الاراضي الزراعية واسترداد اراضي املاك الدولة، للقضاء على حالات البناء العشوائي والمخالف لأحكام القانون.
وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين.
مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة.