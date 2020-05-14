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منوعات

طفح جلدي.. سيدة تشرح الأعراض التي ظهرت على طفلها بعد إصابته بفيروس كورونا.. صور

الخميس 14/مايو/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا له أعراض محددة يمكن تمييز مصاب فيروس كورونا من خلالها وعزله 14 يوما بعيدا عن المحيطين به حتى يتعافى، ولكن يبدو أن الفيروس يتحور بسرعة وقد اختلفت أعراضه.

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إحدى الأمهات نشرت الأعراض التي ظهرت على رضيعها البالغ من العمر 5 أشهر، بعد اكتشافها إصابته بفيروس كورونا بالصدفة. 

قالت السيدة إن طفلها ظل يبكي بشكل هستيري لمدة 3 أيام وينام ساعات قليلة في اليوم، ولاحظت إصابته بطفح جلدي في اليوم الثالث وبدأت تعالجه بأدوية للحساسية، ولكن في الواقع لم تكن حساسية بل كان فيروس كورونا. 

أرسلت صورته إلى طبيب الأطفال الخاص به، بسبب تعثرها في الخروج من المنزل بعد امتلاء المستشفيات بمصابي فيروس كورونا، وسألها الطبيب عدة أسئلة و اشتبه في أنه فيروس كورونا حتى حضرت به إلى المستشفى وكانت نتائج الفحوصات إيجابية. 

أخبرها الطبيب أنه من الافضل أن يعالج في المنزل وأن يتم  وضعه في غرفة وحيدا حتى لا ينقل العدوى لأفراد الأسرة، وسيزورها الطبيب يوميا للاطمئنان على حالته. 

وحذرت السيدة من العلامات الجديدة التي تشير إلى وجود فيروس كورونا في جسد الأطفال، وأشارت إلى أهمية التوجه إلى الطبيب عند ملاحظة أي علامة أو أعراض غريبة تحدث للأطفال أو حتى للكبار. 
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