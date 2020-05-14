ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما أسلحة و3 كيلو هيروين في مدينة السلام

ألقى ضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة القبض على اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وسلاح ناري.





وبحسب بيان، الخميس، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان السلام – لهما معلومات جنائية مسجلة) تخصصا في الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة ثان السلام بمحافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهما حال تواجدهما بالقرب من مسكنهما وبحوزتهما ( 9 ) إسطوانات لمخدر الهيروين ، وكذا ( 100 ) لفافة لذات المخدر وزنت جميعها ( 3 كيلو جرام ) و( 40 قرص مخدر ) وطبنجة عيار 9مم و( 39 ) طلقة نارية من ذات العيار و( 2 ) سيارة ومبلغ مالى و( 4 ) هواتف محمولة وسلاح أبيض و( 4 ) ميزان حساس .

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما للمضبوطات، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي ( 853200 جنيه )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.