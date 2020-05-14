AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما أسلحة و3 كيلو هيروين في مدينة السلام

الخميس 14/مايو/2020 - 12:25 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبرى
ألقى ضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة القبض على اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وسلاح ناري. 

وبحسب بيان، الخميس، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان السلام – لهما معلومات جنائية مسجلة) تخصصا في الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة ثان السلام بمحافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهما حال تواجدهما بالقرب من مسكنهما وبحوزتهما ( 9 ) إسطوانات لمخدر الهيروين ، وكذا ( 100 ) لفافة لذات المخدر وزنت جميعها ( 3 كيلو جرام ) و( 40 قرص مخدر ) وطبنجة عيار 9مم و( 39 ) طلقة نارية من ذات العيار و( 2 ) سيارة ومبلغ مالى و( 4 ) هواتف محمولة وسلاح أبيض و( 4 ) ميزان حساس .
 
وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما للمضبوطات، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي ( 853200 جنيه )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط عنصر إجرامى بحوزته ٢ كيلو هيروين و٥٠ طربة حشيش

إحباط تهريب ٢٣٠ طربة حشيش و٢ قالب هيروين فى بورسعيد

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 120 طربة حشيش بمطروح

قبل شم النسيم.. مكافحة المخدرات تشن حملات مكبرة لضبط تجار السموم

موسم شم النسيم.. سقوط 5 تجار مخدرات قبل إغراق الأسواق بالسموم

بقيمة 5 ملايين جنيه.. إحباط محاولة تهريب حشيش بثلاث سيارات في بورسعيد

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الخميس 14-5-2020

بسبب كورونا.. طبيب مستشفى بلطيم يكشف سبب ضياع بصره

كيفية صلاة التسابيح.. أمين الفتوى يوضح أذكارها وعدد ركعاتها وفضلها

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد

مشاجرة تجمع فيها 100 شخص بسبب التباعد الاجتماعي!!! فيديو

بعد تصريحات تامر أمين الجريئة.. ياسمين الخطيب مطلوبة على جوجل

AdvertisementS

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر

كبيرة علماء الصحة العالمية: السيطرة على جائحة كورونا خلال 4 إلى 5 سنوات

كورونا في مصر.. ماذا حدث خلال أسبوع في أوقات حظر التجول؟

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

خطة التعايش مع فيروس كورونا.. 10 أماكن شددت وزارة الصحة على تطهيرها

عميد معهد القلب السابق يقدم 4 اقتراحات للدولة للتعايش مع كورونا خلال الفترة القادمة

بعد تصريحات تامر أمين الجريئة.. ياسمين الخطيب مطلوبة على جوجل

لا تقبلها أو تختلط بها.. طبيب يحذر أصحاب القطط من كورونا

النواب يقترح عقوبات لمخالفة خطة التعايش مع كورونا فى مصر

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم 11 قرية في البحيرة

كيف احتفل أول مستشفى عزل بمصر باليوم العالمي للتمريض

سماعات الرأس تعرضك للحوادث.. 5 أشياء احذرها عند القيادة