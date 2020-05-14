تخصيص 7200 متر أملاك دولة لإقامة مركز شباب بإحدى قرى كفر الدوار

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بوزارة الزراعة أعمالها فى تخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة لإقامة مشروعات خدمية للنفع العام لخدمة الشعب.





أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، موافقة السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي على إقامة إقامة مركز شباب على مساحة ۷۲۰۰م ۲ ملك الوحدة المحلية ارض املاك دولة الواقعة بحوض الملاحة الشرقي نمره / 5 قسم ثاني وثلاثون زمام جمعية الأمراء - بناحية عزبة جلال - مركز كفر الدوار.





جاء ذلك في إطار اهتمامات الدولة فى إقامة مشروعات خدمية على أراضى الدولة لتلبية احتياجات المواطنين.





وأشار المحافظ فى بيانا الى أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم116 لسنة 1983م، وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016م.



