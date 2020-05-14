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أخبار العالم

الإمارات تسجل 698 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 12:57 م
الإمارات تسجل 698
الإمارات تسجل 698 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل 698 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها أكثر من 37 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع مما ساهم في في الكشف عن 698 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المسجلة 21.084 حالة.

وأكدت الصحة الإماراتية أن جميع الحالات الجديدة حالاتها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

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وأشارت الوزارة الإماراتية إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19"، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات في الدولة 209 حالة.

كما سجلت الوزارة شفاء 407 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 6,930 حالة.
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