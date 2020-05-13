الإمارات تعفي المخالفين للإقامة من دفع أي غرامات

أعلنت الهيئة الاتحادية الإماراتية للهوية والجنسية، اليوم الأربعاء، إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام.





وقالت الهيئة إن الإعفاء يشمل حملة أذونات وتأشيرات الدخول، أو فئة المقيمين متى بادروا لمغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة، والممتدة من 18 مايو الجاري، ولمدة 3 أشهر، حيث يتضمن القرار الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة على بطاقة الهوية وتصاريح العمل المنتهية.





وأضافت أن القرار لن يحول دون عودة المستفيد إلى الدولة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك، وسوف تعلن عن كافة الإجراءات وقنوات تقديم طلبات الاستفادة من المهلة المقررة.





وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الأربعاء ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، قالت وزارة الصحة الإماراتية إنها سجلت 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المصابين في الإمارات إلى 20.386 شخصا.





كما سجلت الإمارات 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في الإمارات إلى 206 أشخاص.





كما سجلت الإمارات 511 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 6523 شخصا.