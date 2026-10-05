خالد الغندور يشيد بموسيماني: مدرب محظوظ وشخص مهذب وودود

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مؤكدا أنه يتمتع بميزة الحظ إلى جانب شخصيته الودودة والمهذبة.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «موسيماني مدرب محظوظ وهذه ميزة، ولكنه شخص مهذب ودود بشوش من أيام ما كان في النادي الأهلي إلى الآن».

وأكد الغندور أن موسيماني يتمتع بصفات شخصية مميزة، مشيرا إلى أنه حافظ على أسلوبه الودود والبشوش منذ فترة وجوده داخل النادي الأهلي وحتى الوقت الحالي.

تفوق بيتسو موسيماني علي حسام حسن



واصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تفوقه على حسام حسن، بعدما حقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز على مصر بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي.

وبهذا الانتصار، رفع موسيماني عدد انتصاراته على حسام حسن إلى 4 مواجهات من أصل 4، محققًا العلامة الكاملة أمام المدير الفني لمنتخب مصر.

وجاءت المواجهات الأربع التي جمعت حسام حسن بموسيماني على النحو التالي:

- فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في كأس مصر.

- فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-0 في الدوري.

- فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في الدوري.

- فوز منتخب جنوب إفريقيا على مصر بنتيجة 1-0.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، سجله ديثيجان في الدقيقة 51، بعد خطأ من مصطفى شوبير، في إطار استعدادات المنتخبين للارتباطات الرسمية المقبلة.