موسيماني لا يعرف الخسارة أمام حسام حسن.. العلامة الكاملة في 4 مواجهات

واصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تفوقه على حسام حسن، بعدما حقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز على مصر بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي.

وبهذا الانتصار، رفع موسيماني عدد انتصاراته على حسام حسن إلى 4 مواجهات من أصل 4، محققًا العلامة الكاملة أمام المدير الفني لمنتخب مصر.

مواجهات جمعت حسام حسن و موسيماني

وجاءت المواجهات الأربع التي جمعت حسام حسن بموسيماني على النحو التالي:

- فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في كأس مصر.

- فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-0 في الدوري.

- فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في الدوري.

- فوز منتخب جنوب إفريقيا على مصر بنتيجة 1-0.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، سجله ديثيجان في الدقيقة 51، بعد خطأ من مصطفى شوبير، في إطار استعدادات المنتخبين للارتباطات الرسمية المقبلة.